АвтоВАЗ планирует производить до 10 тысяч автомобилей на площадке Nissan

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До конца 2023 года АвтоВАЗ планирует наладить производство до 10 тысяч автомобилей на площадке завода Nissan. Об этом пишет «Волга Ньюс».

— Достаточно успешно ведем переговоры с китайскими партнерами и рассчитываем выпускать как кроссоверы классов C и D, так и седаны — под брендом Lada. Переговоры практически в завершающей стадии, идет подготовка контрактов, где будут указаны конкретные модели, их модификации, порядок и условия производства и много других деталей, — сказал президент ГК «АвтоВаз» Максим Соколов.

Что касается конкуренции в лице китайских производителей, чьи модели встанут на конвейер бывшего Nissan, то Максим Соколов пояснил, что актив в Санкт-Петербурге будет демпфером для потенциальной экспансии со стороны Китая, и АвтоВАЗ будет очень осторожно и выверенно использовать эти мощности, чтобы заявить о себе в новых классах автомобилей, расширив возможности бренда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Перспективы хорошие: мощности этой площадки в пиковый период — более 110 тыс. автомобилей в год. В рамках 2024 г. мы можем произвести 40–60 тыс., в зависимости от рынка и задач по продвижению бренда Lada, — сказал глава тольяттинского автогиганта.

Он также отметил, что сейчас экономически выгодно производить автомобили крупноузловой сборки, не вкладываясь в локализацию, но получая ту же прибыль за счет рынка — внутреннего для России, но внешнего для производителя.

В конце декабря президент АвтоВАЗа заявил, что компания на бывшем заводе Nissan займется сборкой автомобилей Lada, которые будут дороже основной линейки. По его словам, на заводе, который не так давно принадлежал Nissan, начнут выпускаться «не совсем премиум, но более дорогие» машины Lada. Автомобили будут классов C и D.

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Айрат Назипов