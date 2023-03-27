Великое китайское пришествие: как авторынок Татарстана захватывают бренды из Поднебесной

В топ-10 самых продаваемых автомобилей в первые месяцы 2023 года вошли сразу пять китайских брендов — Chery, Haval, Exeed, Geely и Omoda.

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Китайские производители теснят Южную Корею на татарстанском рынке легковых автомобилей. Европейцы и японцы продолжают терять позиции. Lada пока сохраняет первенство в продажах новых автомобилей в Татарстане и ПФО, но динамика российского автогиганта уступает китайским конкурентам. Какие бренды «дышат в спину» KIA и Hyundai, что выбирают татарстанские автомобилисты, какие регионы ПФО сегодня в топе по продажам авто и что происходит с параллельным импортом — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Идет передел рынка

Ландшафт авторынка Татарстана стремительно меняется, в то время как американские и европейские бренды исчезают, пустующие ниши стремительно захватывают китайские производители. Топ самых продаваемых автомобилей корректируется буквально от месяца к месяцу, из лидеров продаж готовятся вылететь некогда непобедимые корейцы — KIA и Hyundai.

Рухнувшие в прошлом году продажи авто пока не восстановились: в январе в Татарстане было продано 2 382 легковых автомобиля, на 26% меньше, чем в тот же период 2022 года (3 233). В пятерку лидеров по продажам новых автомобилей в республике в первый месяц 2023 года вошли Lada (рост +43%), Chery (+117%), KIA (-54,5%), Hyundai (-55%) и Haval (+67%).

Но уже в феврале корейцев, стремительно теряющих продажи, с первых позиций в топе начали теснить китайские бренды — Chery (рост +212%) и Haval (+87%). Учитывая динамику падения продаж, некогда популярные корейские бренды Hyundai (-64%) и Kia (-70,6%) будут вытеснены новыми китайскими брендами Exeed и Omoda.

В феврале в Татарстане было продано 2 549 новых легковых автомобилей, на 31% меньше, чем в тот же период прошлого года (3 707) — тренд на общее падение продаж сохраняется.



Несмотря на сжатие рынка Татарстан сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе по продажам новых легковых автомобилей. Следом за республикой идут Башкортостан и Самарская область. Всего в ПФО в первый месяц 2023 года продано 11 289 легковых автомобилей, что на 33% меньше, чем в январе 2022 года (16 818).

В топ-5 марок самых продаваемых новых легковых автомобилей в ПФО в январе вошли Lada (рост +18% к прошлому году), Chery (+72%) , KIA (-68%), Haval (+47,8%) и Hyundai (-60,4%).



В Приволжском федеральном округе в феврале 2023 года был продан 12 791 легковой автомобиль, что на 32,6% меньше, чем в феврале прошлого года (18 990). В топ-5 марок вошли Lada (+22,8%), Chery (+93%), Haval (+70%), KIA (-73%) и Hyundai (-66%). При этом на 6—8-м местах расположились китайские Geely, Omoda и Exeed, стремительно наращивающие свои продажи в Поволжье.

Более 2 млн за китайское авто

В этом году доля продаж китайских автомобилей в России может достичь 60%, не исключают в «Национальном автомобильном союзе». Это связано с уходом с рынка европейских и американских брендов. У российских покупателей фактически не осталось альтернативы.

Начальная цена большинства «китайцев» перешагнула за 2 миллиона рублей. Исключение — кроссовер Haval Jolion, который в базовой комплектации стоит 1,9 млн рублей. Второй по доступности китайский автомобиль в России — Chery Tiggo 4 — стоит от 2 млн рублей. Средняя стоимость Omoda C5 — 2,57 млн, Geely Coolray — 2,58 млн, Chery Tiggo 7 Pro — 2,72 млн, Haval F7 и Haval F7x — 2,8 млн. Geely Altas Pro в среднем стоит 3,07 млн рублей, а Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed TXL — 4,04 млн и 4,42 млн рублей соответственно.

«Положительную динамику продаж относительно января—февраля 2022 года показали только бренды из Поднебесной, — подтвердила «Реальному времени» директор по продажам группы компаний «КАН АВТО» Рита Халилова. — Суммарно доля китайских брендов в ГК «КАН АВТО» за 2 месяца достигла 21%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметен спад продаж новых автомобилей на 30%».

Чаще всего в «КАН АВТО» клиенты покупают автомобили Lada (61,6%), Haval (5,5%), Renaut (4,8%), KIA (4,6%) и Chery (4,3%).



В пресс-службе ТТС рассказали, что самыми популярными брендами в ТТС в Татарстане являются Lada, Omoda, Chery, Haval и Exeed, а во всех городах присутствия — Lada, Omoda, Chery, Renault и Exeed.

АвтоВАЗ сохранит первенство в продажах



«В 2023 году на авторынок будут влиять несколько факторов. Во-первых, это состояние экономики и уровень доходов потребителей — если они будут невысокими, то это скажется на желании совершать крупные покупки, в том числе автомобилей. Во-вторых, состояние авторынка будет зависеть от состояния автомобильной промышленности, какие модели она предложит, причем, речь идет как об отечественных производителях, так и об автоконцернах из других стран, — перечисляет Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». — В-третьих, будет иметь значение насколько удастся организовать параллельный импорт автомобилей марок, ранее прекративших работу в стране».



Также, по его мнению, будут иметь значение меры поддержки авторынка со стороны государства и условия привлечения заемных средств. Может повлиять на рынок и дальнейшее распространение экологических настроений в обществе и появление широкой линейки автомобилей с нетрадиционным двигателем (электро-; газовым; гибридным).

«АвтоВАЗ, скорее всего, сохранит первенство в продажах в стране, так как потребители отлично знают эту марку и доверяют ей. Кроме того, компания производит разные модели, практически на любой вкус и кошелек, — считает Баранов. — Автомобильные бренды из КНР могут увеличить присутствие на отечественном авторынке, но им предстоит бороться за потребителей не только с компаниями из других стран и с параллельным импортом, но и друг с другом. В выигрыше могут оказаться те компании, которые будут готовы инвестировать значительные средства в отечественный авторынок — предложат разные модели автомобилей и создадут здесь сеть центров обслуживания».

В целом, продажи автомобилей в РФ в 2023 году могут быть больше, чем в прошлом году, но на полное восстановление отечественного авторынка может уйти несколько лет.

На рынок выйдут новые игроки из Ирана и Индии

«Если брать суммарно все китайские бренды, то в целом по году они могут опередить отечественные марки. В еженедельной статистике мы это уже наблюдаем. Сколько в итоге они займут на рынке, пока сказать сложно. Сейчас это 35—40% рынка, — говорит Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ». — Но в разбивке строго по брендам Lada все равно останется лидером — у нее намного более дешевая продукция («Гранты» и «Нивы»). Также АвтоВАЗ возобновил производство «Весты», что будет положительно принято рынком. Главное, чтобы цена была близка к адекватной».

«В 2023 году в России может быть реализовано 720—780 тысяч машин. Рост рынка может составить от 15 до 25% к 2022 году (было 626 тысяч штук), — прогнозирует Азат Тимерханов. — Но нельзя исключать и других вариантов — оптимистичного (рост более чем на 30%) и пессимистичного (падение до 5%). Против рынка сейчас играют высокие цены на автомобили, а на руку — то, что автопром в стране начинает оживать — мы видим запуски новых производств и слышим заявления о будущих стартах».

«Людям нужно на чем-то ездить и кому-то просто необходимо обновлять свой транспорт. А еще высока вероятность, что в текущем году свою солидную лепту в рынок внесет корпоративный сегмент — такси и каршеринг», — отмечает он.

Ожидает эксперт и приход новых игроков — из КНР, Ирана и Индии. «Импорт растет. Вместе с тем, нельзя забывать про возможный рост курсов валют, на который рынок реагирует отрицательно, и сохраняющийся дефицит автомобилей, — комментирует Тимерханов. — Параллельный, или как мы его называем «альтернативный», импорт не в состоянии компенсировать объемы фактически ушедших брендов. Здесь есть и свои риски: ввозятся другие модели, непривычные покупателям, да еще и более дорогие. Но понемногу доля такого импорта растет — в феврале на него пришлось 11% от общих продаж новых легковых машин. При этом официальный импорт (фактически это «китайцы») занял 29%».

«В рейтинге моделей по-прежнему будут лидировать отечественные модели Lada как наиболее бюджетные, но их будут все плотнее подпирать официально ввозимые китайские модели, тогда как модели по параллельному импорту в силу незначительности завоза (из-за большой номенклатуры) будут внизу рейтинга», — говорит Александр Климнов, эксперт «Автостат Инфо».

Иномарки, конечно, на российском рынке в принципе тоже останутся, уйдут (уже практически ушли) те, что выпускались на территории РФ, так называемые «российские иномарки», добавляет он. Естественно, что на вторичном рынке иномарки будут перепродаваться еще долгие годы.

