Google Play удалил приложения нескольких российских банков

Фото: ПАО банк «Зенит»

Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложение банка «Зенит», который попал под санкции. Такая же судьба постигла приложения кредитных организаций «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный», «СДМ-банк», УБРиР, «Ланта-банк» и «Металлинвестбанк».

— Приложения банка «Зенит», которые уже установлены, работают как обычно. Текущие пользователи могут проводить операции без ограничений. Банк рекомендует не удалять мобильное приложение. Новые клиенты, которые еще не установили мобильный банк, могут воспользоваться интернет-банком, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе банка.

Там отметили, что в ближайшее время мобильное приложение будет размещено на сайте кредитной организации и будет доступно для скачивания для владельцев смартфонов на Android.

Фото: pixabay.com

Напомним, в начале марта приложение банка «Зенит» также перестало быть доступным для скачивания в App Store. В такой же ситуации оказался и банк «Тинькофф».



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Айрат Назипов