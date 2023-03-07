Суд Татарстана рассмотрит дело о смерти «киллера» из банды «Калуга»

56-летний казанец предстанет перед Верховным судом РТ по делу об убийстве 24-летней давности и участии в банде «Калуга». Сегодня обвинение ему утвердила зампрокурора республики Юлия Наумова. Вину фигурант не признает, уточнили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.



В свою очередь, в Следкоме отмечают — подозреваемый скрывался от следствия до 2022 года, тогда как других «калужских» осудили еще в 2014-м году.

По версии обвинения, в апреле 1999 года лидер банды «Калужских», по заданию которого был убит другой претендент на власть в группировке, решил пустить силовиков по ложному следу — свалить вину за это преступление на одного из членов ОПГ, предварительно расправившись и с ним. Для этого четверо участников банды, включая ныне обвиняемого, вывезли своего приятеля на дачу в СНТ «Дружба» в Советском районе Казани, где попытались устроить ему передозировку наркотиком, а когда не вышло — задушили и закопали под домом.

А дальше от «калужских» к силовикам поползли слухи о том, что этот самый приятель подался в бега, поскольку был причастен к первому убийству. Для убедительности на квартиру «киллера» даже подбросили часы покойного авторитета. Цель была достигнута — предполагаемого беглеца и убийцу объявили в федеральный розыск и преступление долгое время оставалось нераскрытым.

В 2020-м Верховный суд РТ оценил криминальные похождения «Калужских» 2014—2017 годов в 79 лет лишения свободы.