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Умер экс-председатель ЦИК Татарстана Марат Сираев

21:46, 26.02.2023
Умер экс-председатель ЦИК Татарстана Марат Сираев
Фото: ЦИК Татарстана

26 февраля умер Марат Сираев. Он занимал должность председателя Центральной избирательной комиссии Татарстана с 1994 по 2000 годы.

— Приносим свои соболезнования родным, близким и друзьям Марата Ашраповича. Светлая память! — говорится в сообщении ЦИК Татарстана.

В 2013 году Марат Сираев получил благодарность Центризбиркома России за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в государстве. Ее вручение приурочили к 20-летию избирательной системы России.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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