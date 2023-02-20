Автопроизводителей обяжут устанавливать систему ABS в этом году

Минпромторг России намерен вернуть антиблокировочную систему (ABS) в обязательные требования по выпуску машин в России в 2023 году. Об этом рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

— Не назову конкретно месяц, но до конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS. Исходя из этого, мы его вернем на круги своя, — цитируют его «Известия».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Антиблокировочная система — система, предотвращающая блокировку колес транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы — сохранение устойчивости и управляемости автомобиля. С весны 2022 года в России действуют упрощенные требования по выпуску машин, которые разрешают не устанавливать эту систему.

В конце января правительство России продлило действие упрощенных правил по выпуску машин на территории страны до 1 июня 2023 года. Документ позволяет производителям машин не устанавливать на новые автомобили ряд систем, в том числе ABS и ESP. При этом система экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс» может не иметь функций автоматического срабатывания.

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Айрат Назипов