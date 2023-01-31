Правительство России продлило действие упрощенных требований к выпуску автомобилей

Правительство России продлило действие упрощенных правил по выпуску машин на территории страны. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте сказано, что документ будет продлен до 1 июня 2023 года. Ранее постановление действовало до 1 февраля.

Фото: realnoevremya.ru

Документ позволяет производителям машин не устанавливать на новые автомобили ряд систем, в том числе ABS и ESP. При этом система экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс» может не иметь функций автоматического срабатывания.

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Айрат Назипов