МЧС России завершили спасательную операцию в Сирии после землетрясений

Фото: скриншот видео МЧС России

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России завершило спасательную операцию в Сирии после волны землетрясений, передает ТАСС слова замглавы ведомства Алексея Серко. Он отметил, что МЧС продолжит оказывать гуманитарную помощь в республике.

— Спасательная операция именно по спасению выживших закончена. Мы подводим итоги и завтра будем докладывать министру с последующим докладом президенту России о том, что спасательная операция завершена, но продолжается гуманитарная помощь, — сказал Серко.

Президент Сирии Башар Асад выразил благодарность России за помощь в преодолении последствий землетрясения.



По состоянию на утро воскресенья, общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек, сообщает The Washington Post (WP). Издание рассказало, что выживших все еще продолжают находить.

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Илина Хакимова