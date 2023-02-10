К марту КАМАЗ планирует увеличить объемы производства до 210 грузовиков в сутки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте КАМАЗ планирует нарастить объем производства до 210 грузовиков в сутки, а уже к осени — до 220. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на директора завода Антона Сарайкина.

— В январе (прошлого года, — прим. ред.) темп сборки был на уровне 210 автомобилей в сутки, 70 из которых были поколений К5 и К4. После событий в феврале, повлекших изменение экономической ситуации и перекраивание логистических цепочек, надо было активно наращивать сборку большегрузов поколения К3, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Сарайкина, завод закончил год с хорошими показателями, несмотря на сложные экономические условия. По 200 машин планируется собирать ежедневно в феврале.

Напомним, по итогам 2022 года Туймазинский завод автобетоновозов (ПАО «ТЗА») в Башкортостане увеличил выпуск продукции более чем в два раза. В 2023 году дочернее предприятие КАМАЗа планирует увеличить объемы производства еще на треть.

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Елизавета Пуншева