Лыжники и сноубордисты из Татарстана предпочитают курорты Удмуртии, Башкирии и Сочи

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В 2023 году на горнолыжных курортах отдыхает на 13% больше россиян, чем годом ранее. Туристы все чаще выбирают для активного отдыха новые направления — Мурманскую область, Камчатку и Южно-Сахалинск. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период новогодних каникул.



Турпоток в Сочи почти не изменился, зато на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, а на Домбае отдохнуло вдвое больше туристов, чем за тот же период 2022 года.

Заметный прирост в этом году показали менее известные курорты. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, который в новогодние каникулы принял в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. На 47% выросла посещаемость курортов Камчатского края «Альпина» и «Красная сопка», на 37% — «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

Жители Татарстана чаще всего ездили на курорт «Нечкино» в Удмуртии — каждый второй экстремал из республики побывал там в январе. На втором месте горнолыжный комплекс «Банное» в Башкирии. Замкнула тройку сочинская «Красная поляна».

В свою очередь, на татарстанский курорт «Свияжские холмы» в январе чаще остальных приезжали жители Москвы, Московской, Нижегородской, Свердловской областей и Чувашии, на них пришлось 40% всего турпотока. Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. За год на склонах «Свияжских холмов» интернет-трафик вырос на 40%. Большая его часть пришлась на YouTube, ТикТок и Telegram. МегаФон обеспечивает уверенное покрытие сетью LTE на территории всего горнолыжного комплекса.

Компания в целом уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на курортах «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш». Самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения.

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