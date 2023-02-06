Исследование: по итогам января в России выросли продажи автокредитов

За январь 2023 года российские банки выдали гражданам автокредитов на сумму минимум 75 миллиардов рублей. Об этом говорится в результатах исследования российского банка ВТБ.

Исследование показало, что сумма выданных автокредитов на 6% больше, чем в декабре 2022 года. По словам экспертов, в феврале данный показатель не останется на прежних значениях и продолжит расти.

Аналитики выяснили, что в январе ВТБ провел около 5,7 тысячи сделок в сегменте автокредитования. Отмечается, что общий объем выдач составил 6,9 миллиарда рублей — это на 6% выше января 2022-го и схоже по показателям с тем же периодом в 2021 году. Выяснилось, что средний чек автокредита достиг порядка 1,2 миллиона рублей (за год показатель упал на 18%). Также исследование показало, что в Татарстане ВТБ оформил автокредитов на сумму более 335 миллионов рублей.

Транспортные средства из России и Китая заняли 60% в структуре продаж. Среди отечественных марок лидерство остается за Lada — в выдачах банка доля предприятия составила 40%. В рейтинге китайских автомобилей наиболее популярной у заемщиков была Haval (примерно 5% от общего числа выдач в январе).

Фото: realnoevremya.ru

По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, в первые месяцы 2022 года эксперты фиксировали чрезвычайно высокую активность со стороны заемщиков на фоне приближающегося роста ставок:

— Поэтому в январе 2023 года рынок показал меньший результат. В то же самое время продажи примерно на 6% превысили итоги декабря 2022 года и более чем на 20% — января 2021-го. Драйвером выдач выступила перезапущенная льготная программа: ВТБ в январе выдавал по ней примерно каждый четвертый кредит. По нашей оценке, в феврале на фоне дальнейшей адаптации рынка к новым условиям активность заемщиков в сегменте автобизнеса продолжит расти, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В заключение Высоцкий добавил, что благоприятная макроэкономическая ситуация может в положительном ключе повлиять на вопрос о выдаче автокредитов. По его словам, существенное влияние на рост могут оказать развитие параллельного импорта, расширение присутствия марок из Китая и приход новых брендов, наращивание производства отечественных машин и реализация госпрограммы.

27 января сообщалось, что в 2023 году на российском автомобильном рынке будет реализовано около 700 тысяч новых автомобилей. В ходе исследования аналитики выяснили, что по итогам 2022 года в России продали 622 тысячи новых легковых машин. Большим спросом у покупателей пользовались автомобили марки Lada, в продажах они заняли приблизительно 28%. Популярностью пользовались у россиян Kia (10,5%) и Hyundai (8,6%). Помимо этого, отмечалось, что российский авторынок при благоприятной макроэкономической ситуации в 2023 году может постепенно адаптироваться к новым экономическим реалиям.



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Антон Гаврилов