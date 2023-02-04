Российский спутник-ретранслятор «Луч-5» запустят с Байконура в марте

Фото: скриншот видео

Российский спутник-ретранслятор «Луч-5» запустят на ракете «Протон-М» с Байконура в марте. Об этом говорится в видеоролике космического центра «Южный» (Космодром Байконур).

— Это российский космический аппарат — ретранслятор «Луч-5». На этой неделе он был доставлен на космодром и выгружен в монтажно-испытательном корпусе на площадке 92А-50. Где и будет проходить предстартовые испытания, — рассказали на космодроме.

В прошлом месяце гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что к 2030 году Россия серьезно нарастит орбитальную группировку. Он отметил, что пока объемы производства спутников в России «недостаточные». По этой причине в ближайшие семь лет планируется увеличить их количество с 200 до 1000 единиц.



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Максим Кокунин