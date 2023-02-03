В Минпромторге России допустили снижение цен на рынке шин

В Минпромторге России рассказали, что дефицита шин в летний сезон не будет. В целом в министерстве прогнозируют улучшение ситуации на этом рынке.

— Есть профицит мощностей, поэтому производители не заинтересованы в необоснованном росте цен. В целом, с учетом профицита мощностей и переструктурирования рынка, возможно снижение цен. Ожидаем результатов после смены собственников локализованных в РФ заводов и их запуска на полную мощность, — передает позицию министерства ТАСС.

В Минпромторге пояснили, что рост цен на шины в 2022 году происходил вследствие удорожания сырья, колебания курса валют и логистических проблем.

В конце прошлого года «Реальное время» писало о планах «Нижнекамскшины» удвоить производство своей продукции. В 2023 году компания планирует произвести продукции более чем на 14 млрд рублей.



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Айрат Назипов