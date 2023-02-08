Видеозаписи с IP-домофонов теперь доступны абонентам «Летай» 7 суток

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

26 января оператор «Летай» запустил акцию «Лови момент: видеоархив»*. По ее условиям абоненты (новые и действующие), пользующиеся домашним интернетом и IP-домофонией от «Летай», бесплатно получают дополнительные 5 суток доступа к архиву видеозаписей с цифрового домофона. Срок доступа к записям увеличен с 2 до 7 суток.

Семидневный видеоархив автоматически предоставляется в мобильном приложении «Мой дом Таттелеком», которое необходимо обновить до последней версии. Для остальных пользователей умными домофонами видеозаписи по-прежнему хранятся двое суток.

Для чего нужен видеоархив? Это одна из ключевых и популярных функций умной домофонии — сервиса, который способствует повышению качества жизни и безопасности жителей многоквартирных домов. Записи с камер IP-домофонов, фиксирующие все происходящее возле подъезда и на придомовой территории, помогают при расследовании правонарушений. Например, если прокололи шины автомобиля, произошла авария во дворе, кража, ссора в подъезде или порча общедомового имущества.

В Татарстане уже установлено более 6,7 тыс. умных домофонов, в 2023 году к ним добавятся еще 6 тысяч.

Подробные условия акции — по телефону: (843) 222-22-22 и на letai.ru .

