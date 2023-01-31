В 2022 году Волго-Вятский банк Сбербанка раскрыл 120 млрд рублей по эскроу-счетам

В течение 2022 года Волго-Вятский банк Сбербанка осуществил раскрытие эскроу-счетов общей суммой более 120 млрд рублей. Часть этих денег была перечислена застройщикам — 41 млрд рублей. Оставшимися средствами было погашено проектное финансирование объектов недвижимости. В Татарстане сумма раскрытия составила более 26 млрд рублей.



На конец 2022 года почти 56% из всего объема эскроу-счетов в регионах обслуживания территориального банка оформлены в Сбербанке. В перерасчете на жилую площадь — это 3,8 млн квадратных метров жилья. Благодаря эскроу-счетам, по которым Сбербанк осуществлял финансирование, к концу 2022 было покрыто 70% проектов.



Главная задача открытия эскроу-счетов — обеспечение прозрачности сделок на рынке недвижимости, а также безопасности для клиентов (как продавцов, так и покупателей). Застройщики пользуются данной практикой с 2019 года. Она действует так: покупатель вносит деньги на эскроу-счет (или это делает банк в случае оформления ипотеки), но застройщик получает их только после того, как дом введут в эксплуатацию. При этом источником финансирования строительства объекта являются не средства дольщиков, а банковский кредит — проектное финансирование.



Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Строительная отрасль всегда в фокусе особого внимания Сбера. Это не только одно из приоритетных направлений бизнеса, но и возможность обеспечить качественный уровень жизни населения в регионах. От развития инфраструктуры зависят вопросы демографии, благосостояния, устойчивого развития территорий. Мы нацелены на всеобъемлющую поддержку строительной сферы. Использование эскроу-счетов активно помогает девелоперам реализовывать строительство жилых объектов, ведь эта схема финансирования обеспечивает большую прозрачность движения денежных средств и защищенность потребителей, а значит, дает уверенность и большую мотивацию для улучшения жилищных условий».