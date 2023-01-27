В Советском и Ново-Савиновском районах Казани растянулась большая пробка из-за ДТП

Фото: читатели «Реального времени»

Сегодня утром образовалась серьезная пробка в Советском и Ново-Савиновском районах Казани. Как сообщают читатели «Реального времени», на дорогах наблюдаются многочисленные аварии.

Крупный затор образовался на проспекте Ямашева. Водителям, выезжающим с улицы Мусина, придется преодолеть пробку длиной в 4 километра. Она заканчивается в районе Сибирского тракта.

В обратном направлении также наблюдается серьезный затор. Движение «стоит» с Мамадышского тракта. Пробка растянулась больше, чем на 3 километра.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Еще около 2 километров предстоит преодолеть автомобилистам, которые едут по Сибирскому тракту в направлении улицы Ершова. Чтобы сэкономить время, они могут использовать объездной путь по улице Журналистов.

Напомним, на протяжении всей недели на дорогах Казани в вечернее время наблюдались 8-балльные пробки. В отдельные дни в городе было много аварий.

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Айрат Назипов