В России поднимут стоимость проезда грузовиков по тарифу «Платона»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с 1 февраля поднимется стоимость проезда грузовиков свыше 12 тонн по тарифу «Платона». Об этом информирует Росавтодор,

— В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года №843 с 1 февраля 2023 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе «Платон» составит 2,84 рубля за километр пробега. Текущий размер платы — 2,54 рубля за километр пробега, — написано в публикации.

Отмечается, что за время функционирования этой системы, Федеральный дорожный фонд заработал более 199 млрд рублей. Эти деньги идут на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Фото: realnoevremya.ru

Также в заявлении сказано, что на сегодняшний день свыше 763 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в системе «Платон» более 1,7 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн. Четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.

Напомним, «Платон» — это российская государственная система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. С момента запуска в эксплуатацию системы 15 ноября 2015 года деньги взимаются с перевозчиков в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов