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За сутки коронавирусом заразились 58 татарстанцев

12:46, 07.01.2023
За сутки коронавирусом заразились 58 татарстанцев
Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 58 человек. При этом за 6 января госпитализированы 17 человек. Общее число заражений с начала пандемии — 193 684
случая, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 7 января, за сутки выздоровели от COVID-19 108 татарстанцев, а общее количество излечившихся — 191 061 человек.

С 26 декабря в республике не фиксировали смертей от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

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Елизавета Пуншева
ОбществоМедицина Татарстан

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