За сутки коронавирусом заразились 58 татарстанцев

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 58 человек. При этом за 6 января госпитализированы 17 человек. Общее число заражений с начала пандемии — 193 684

случая, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 7 января, за сутки выздоровели от COVID-19 108 татарстанцев, а общее количество излечившихся — 191 061 человек.

С 26 декабря в республике не фиксировали смертей от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.

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Елизавета Пуншева