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Ученые изучат найденные останки ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

06:15, 07.01.2023
Ученые изучат найденные останки ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
Фото: commons.wikimedia.org (архив)

В Приморском крае изучат найденные останки ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет. Свою заинтересованность в их изучении выразили ученые из европейской части России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Представители Приморского океанариума вели переговоры со специалистами по ископаемым рептилиями из Москвы и Санкт-Петербурга, после чего с ними была достигнута договоренность.

Отмечается, что точные сроки начала работы с окаменелостями еще не определены и, вероятно, будут обозначены в феврале — марте.

Фото: commons.wikimedia.org (архив)

Останки были найдены на острове Русский летом прошлого года. Тогда студенты обнаружили два фрагмента ребер ихтиозавра.

Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов. Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков.

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Айрат Назипов
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