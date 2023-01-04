Татарстанцев предупредили о сильном тумане сегодня вечером и 5 января

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня вечером и завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Вечером 4 января, ночью и утром 5 января на территории республики и в Казани местами ожидается туман.

Отметим, что сегодня днем в Татарстане также ожидаются метель с ухудшением видимости до 1—2 км (в Казани — ночью), гололедица на дорогах и снежные заносы.

Фото: realnoevremya.ru

В Госавтоинспекции Татарстана водителей предупредили о значительном понижении температуры в республике в ночь с 6 на 7 января. С пятницы по субботу температура воздуха опустится до -29 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, на дорогах — гололедица.

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Илина Хакимова