Татарстанцев предупредили о сильном тумане сегодня вечером и 5 января
Сегодня вечером и завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Вечером 4 января, ночью и утром 5 января на территории республики и в Казани местами ожидается туман.
Отметим, что сегодня днем в Татарстане также ожидаются метель с ухудшением видимости до 1—2 км (в Казани — ночью), гололедица на дорогах и снежные заносы.
В Госавтоинспекции Татарстана водителей предупредили о значительном понижении температуры в республике в ночь с 6 на 7 января. С пятницы по субботу температура воздуха опустится до -29 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, на дорогах — гололедица.
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