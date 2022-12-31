Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

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Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением. Он поздравил россиян c наступающим 2023-м, обратив внимание, что 2022-й стал годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости государства.

Глава государства, говоря об уходящем годе, отметил, что он многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. Он также заявил, что 2022-й стал годом трудных решений и мощной консолидации российского общества.

Первыми новогоднее обращение президента России смогли увидеть жители Камчатки и Чукотки. Как рассказал пресс-секретарь главы государства, Владимир Путин поздравит жителей страны из Южного федерального округа. Сегодня утром он посетил его штаб, пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам, в том числе Донецкому и Луганскому.

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Татьяна Демина