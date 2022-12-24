В Кабардино-Балкарии отменили новогодние мероприятия и фейерверки

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики сообщил, что в регионе отменили все новогодние фейерверки и массовые праздничные мероприятия.

— Казбек Коков напомнил, что в этом году с учетом складывающейся обстановки принято решение не проводить массовых праздничных мероприятий. Это не относится к детским новогодним утренникам в учреждениях образования и рождественским мероприятиям. На заседании также прозвучало, что в этом году решено отказаться от новогодних фейерверков, которые традиционного проводятся муниципалитетами, — говорится на сайте главы республики.

Кроме того, Коков поручил усилить меры безопасности в местах пребывания людей, в том числе на площадях, в парках, где проводятся детские мероприятия, а также рядом с религиозными сооружениями.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

На фоне проведения специальной военной операции и частичной мобилизации, которая уже завершена, некоторые регионы России решили отказаться от масштабных праздничных мероприятий. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов высказался против такой меры.

— Новогодний праздник — это прежде всего праздник для наших детей, почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию (СВО), прилагаем огромные усилия, но жизнь продолжается, — сказал он.



Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поручил начать подготовку к новогодним мероприятиям. Вместе с этим для детей мобилизованных граждан организуют праздничную елку с вручением подарков. Кроме того, они смогут посещать все новогодние мероприятия бесплатно.

Новогодние мероприятия в Набережных Челнах также пройдут в штатном режиме. В городе уже начаты подготовительные работы — на площади Азатлык устанавливают главную городскую елку, на проспектах монтируют гирлянды.



В то же время соседние с Татарстаном регионы решили сэкономить на празднике и направить средства на поддержку мобилизованных и их семей. Среди таких, например, Чувашия и Башкирия.

В Чувашии об отмене новогодних праздничных мероприятий объявили еще в сентябре. Глава республики Олег Николаев поручил пересмотреть бюджеты, которыми предусмотрены средства на новогодние праздники, чтобы перенаправить их на помощь призванным в ходе частичной мобилизации и их семьям.

Глава Башкирии Радий Хабиров в тех же целях в середине октября запретил в республике масштабные гулянья. Муниципалитетам он запретил закупать к празднику новые системы иллюминации и елки, поручив использовать что есть, а вышедшие из строя просто отремонтировать.

Стоит отметить, что в Министерстве обороны России заявляли — необходимости в отмене новогодних мероприятий нет: «Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан».

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Максим Кокунин