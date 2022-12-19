Татарстанского бизнесмена заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 27,5 млн рублей

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Строй-Метиз». 50-летнего мужчину подозревают по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

— По версии следствия, в 2017—2020 гг. подозреваемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 12 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 27,5 млн рублей, — отметили в СК.

ООО «Строй-Метиз» базируется в Балтасинском районе республики. Предприятие занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. По данным сервиса «СПАРК», уставный капитал организации — 10 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в октябре этого года Следственный комитет возбудил уголовное дело по этой же статье в отношении руководства ООО «АЗЛ». В том случае причиненный ущерб превысил 56 миллионов рублей.



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Айрат Назипов