Менее 3% татарстанцев могут купить в кредит и содержать «средненький» автомобиль

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Доля семей в Татарстане, которые могут купить в кредит и содержать средний по стоимости новый автомобиль (2,5 млн рублей), составляет 2,7%, согласно данным исследования «РИА Новости».



Новые недорогие авто (0,9 млн рублей) могут взять в кредит и содержать уже больше татарстанцев, но их число тоже невелико — 14,6%. Взять в кредит и содержать авто премиум-класса (10 млн рублей) могут 0,16% жителей региона.

Так, в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей республика заняла 29-е место из 85. Тройку лидеров составили Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В аутсайдерах — Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия — с 83-го по 85-е место соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, по итогам января — октября 2022 года объем выданных автокредитов в Татарстане составил 22,1 млрд рублей. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом по объему автокредитования Татарстан занимает 5-е место среди 30 регионов-лидеров России. На первой строчке находится Москва, где за десять месяцев выдали кредиты на покупку машин на 58,9 млрд рублей — на 49,2% меньше, чем за январь — октябрь 2021 года.

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Маргарита Головатенко