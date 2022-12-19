В Иркутской области на нефтегазоконденсатном месторождении произошло возгорание
В воскресенье на установке комплексной подготовки газа на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области на площади 400 квадратных метров произошло возгорание. На данный момент пожар ликвидирован. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
В результате происшествия пострадали семь человек. Двое из них доставлены вертолетом в Братск в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Усть-Кутскую городскую больницу, один человек с обморожением ног будет лечиться амбулаторно.
Всего к тушению пожара привлеклись 155 человек и 37 единиц техники. По факту возгорания начата прокурорская проверка.
Марковское нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1962 году, его осваивает ИНК. Оно находится близ поселка Верхнемарково с населением в 2 тысячи человек. На жизнеобеспечение района происшествие не повлияло.
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