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«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом»

19:10, 08.12.2022
«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом»
Фото: ХК "Ак Барс"

Казанский ХК «Ак Барс» одержал победу над «Авангардом». Встреча завершилась со счетом 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1) в пользу казанцев.

Сейчас «Ак Барс» остается на 7-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 39 встречах.

Регулярный чемпионат ушел на перерыв, связанный с проведением Кубка Первого канала.

Следующий матч казанцы проведут дома 19 декабря против «Куньлуня». Игра пройдет в «Татнефть Арене».

6 декабря казанский «Ак Барс» проиграл «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу астанинского клуба.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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