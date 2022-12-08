«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом»
Казанский ХК «Ак Барс» одержал победу над «Авангардом». Встреча завершилась со счетом 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1) в пользу казанцев.
Сейчас «Ак Барс» остается на 7-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 39 встречах.
Регулярный чемпионат ушел на перерыв, связанный с проведением Кубка Первого канала.
Следующий матч казанцы проведут дома 19 декабря против «Куньлуня». Игра пройдет в «Татнефть Арене».
6 декабря казанский «Ак Барс» проиграл «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу астанинского клуба.
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