В Челнах сносят «заброшку», с которой упал ребенок

В Набережных Челнах рядом с мэрией начали сносить долгострой с плохой репутацией. Его выкупило ООО «Свой дом». Об этом Chelny-biz.ru сообщил гендиректор компании Ирек Гизатуллин.

Речь идет об объекте 19/07 на улице «КАМАЗ-мастер». На данный момент здесь разбирают бетонные плиты со стороны высотки 19/01. По словам Гизатуллина, территорию на весь период демонтажа и строительства огородят забором. В планах — приступить к возведению многоэтажного дома в следующем году.

Фото: Chelny-biz.ru

— Сумма там большая, поэтому с обременением пока взяли. Где-то в марте обременение снимут, когда заплатим полностью, — отметил собеседник издания.

«Заброшка» 19/07 раньше была популярным местом среди детей и подростков. В марте этого года с высоты 10 метров здесь сорвался и упал на строительные обломки 13-летний мальчик. Неоднократно активисты обращали внимание властей на проблемный объект. После инцидента прокуратура взяла ситуацию под контроль.

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Елизавета Пуншева