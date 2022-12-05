Зимой в Казани пройдут более 150 спортивно-массовых мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом зимнем сезоне в Казани организуют и проведут свыше 150 спортивно-массовых мероприятий по 11 видам спорта. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов.

Самыми популярными спортивно-массовыми мероприятиями он назвал соревнования по хоккею с мячом и с шайбой, лыжным гонкам, фигурному катанию. В списке также зимний триатлон, ледолазание и спортивное ориентирование на лыжах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В следующем месяце в столице Татарстана состоятся Единые Игры Специальной Олимпиады. Их особенность — совместное проведение шести зимних и 12 летних видов спорта. Для мероприятия задействуют 14 объектов.

Напомним, этой зимой в Казани организуют 102 места для катания на коньках. Планируется открыть новый каток площадью 1 158 кв. метров в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана по улице Карбышева. В ближайшее время начнет работу каток на Кремлевской набережной.

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Татьяна Демина