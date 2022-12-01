В Казани продается автомобиль почти за 30 миллионов рублей

В Казани продается автомобиль за 29,99 млн рублей — на сегодняшний день это самая дорогая машина, выставленная на продажу. Речь идет о Mercedes-Benz G-класса AMG 2019 года выпуска.

Продавец заявляет, что пробег машины составляет 33 тысячи км. Управление — на автоматической коробке передач.

Фото: avito.ru

Напомним, в 2019 году самым дорогим автомобилем в мире признали La Voiture Noire. Автомобиль создан на основе гиперкара Bugatti Chiron. Все детали машины изготовлены вручную. В ней установлен двигатель объемом 8 л и мощностью 1500 л. с. Авто может разогнаться до 420 км/ч.



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Диана Фатыхова