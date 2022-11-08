Объем автокредитования в Татарстане рухнул на 40%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года объем автокредитования составил 19,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 40,1%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По объему автокредитования Татарстан замыкает топ-5 в рейтинге 30 российских регионов-лидеров. На первом месте Москва (55,1 млрд рублей), на втором — Московская область (38,7 млрд), на третьем — Санкт-Петербург (33,4 млрд), на четвертом — Краснодарский край (41,1 млрд).

Топ-30 замыкает Алтайский край. Там за девять месяцев выдали автокредиты на 4,3 миллиарда рублей, что на 31,2% меньше, чем за январь — сентябрь 2021-го.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых поступают в НБКИ, в январе — сентябре 2022 года в России выдали автокредиты на 494,6 миллиарда рублей. Это на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем — сентябрем «пандемийного» 2020-го объем автокредитования сократился на 6,6%.

По данным НБКИ, по итогам девяти месяцев 2022-го в Татарстане на 40% также сократился объем потребкредитования. За январь — сентябрь жители республики взяли потребительских кредитов на 62 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина