«Нужно отказаться от принципа «зачем придумывать, купим — привезут»

110 работников татарстанских предприятий подали заявки на участие в республиканском конкурсе «Инженер года», открывшемся сегодня в Казани. Конкурс проводится при поддержке президента Татарстана для повышения престижа профессии инженера среди молодежи и распространения опыта лучших инженеров предприятий и организаций республики. Организатором выступило Министерство промышленности и торговли РТ.

Заявки подали инженерно-технические работники ПАО «КАМАЗ», АО «Сетевая компания», ООО «Газпром трансгаз Казань», «СИБУР Холдинг», ООО «РИТЭК», ПАО «Татнефть», АО «НИИ турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа». Среди вузов активное участие проявили КНИТУ, Государственный аграрный университет, КНИТУ-КАИ и КГАСУ.

В прошлом году больше всего бюджетных мест в татарстанских вузах было отдано для инженерных и технических специальностей, что отвечает возросшим потребностям промышленности. Однако все меньше молодых людей выбирают эту профессию:

— По данным Индикатора образования, инженерное дело выбирают всего 28% наших студентов. Доля выпускников общественных наук — 41%, что гораздо больше, — отметил Алексей Бурмистров, профессор, доктор технических наук, директор Института химического и нефтяного машиностроения КНИТУ.

Он назвал четыре причины, которые подрывают престиж инженерного образования:

— Во-первых, то, что большинство выпускников — бакалавры, которые далеко не инженеры. В то же время учащиеся магистратуры уже работают, обучение приходится вести в вечернее время, что не дает нужной подготовки. Во-вторых, нужно отказаться от принципа «зачем придумывать, купим — привезут». В-третьих, невозможность проведения занятий на территории НИИ и предприятий, поскольку эти помещения не входят в лицензию вуза. Любое занятие, проведенное на этой территории, подводит вуз к тому, что нас могут лишить аккредитации. В-четвертых, это то, что из школьного образования убрали курс черчения. Школьники даже не знают, что такое проекция, — отметил он.

А между тем молодые люди с профессией инженера-механика, приборостроителя смогут выстроить успешную карьеру и претендовать на высокопоставленные управленческие должности на предприятиях Татарстана, уверены организаторы конкурса.

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Луиза Игнатьева