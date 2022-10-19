В Татарстане за нарушение антитабачного законодательства наложили штрафы почти на 1,3 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первые 9 месяцев 2022 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану проверили соблюдение антитабачного законодательства в 50 объектах. В результате они выявили 100 нарушений, за которые наложили штрафы почти на 1,3 миллиона рублей, из которых 902,5 тысячи — на юрлиц.

Из-за отсутствия маркировки в Татарстане за 10 месяцев приостановили реализацию 169 партий табачной продукции. Это 30 285 пачек.

За розничную торговлю табачной продукцией с открытой выкладкой, ее демонстрацию при отсутствии прайс-листа и за продажу вблизи образовательных учреждений в республике наложили 54 штрафа.

Фото: pixabay.com

Также за отчетный период в суды Татарстана подано пять исковых заявлений, в том числе три — о признании деятельности по продаже табачной продукции незаконной и обязании прекращения ее продажи вблизи образовательных учреждений. Еще два иска инициированы в защиту неопределенного круга лиц: Управление Роспотребнадзора просит признать противоправными действия в отношении него из-за допуска в продаже табачных изделий без маркировки и нанесения средств идентификации, сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре Татарстанстат сообщил, что по итогам первого полугодия 2022 года оборот розничной торговли табачными изделиями в республике составил 13,3 миллиарда рублей. «Реальное время» разбиралось, много это или мало?



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева