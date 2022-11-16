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XVIII сессия Казгордумы состоится в ратуше 22 ноября

18:22, 16.11.2022
XVIII сессия Казгордумы состоится в ратуше 22 ноября
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

XVIII сессия Казанской городской думы четвертого созыва пройдет 22 ноября в ратуше. Депутаты планируют обсудить 23 вопроса.

Среди них:

  • Развитие системы образования.
  • Внесение изменений в решение Казгордумы «О бюджете Казани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
  • Внесение изменений в правила землепользования и застройки Казани в части изменения границ территориальной зоны многоэтажной жилой застройки и др.
  • Промежуточный ликвидационный баланс МКУ «Избирательная комиссия муниципального образования Казани».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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