В Нижнекамске стартовал образовательный фестиваль СИБУРа для школьников STEAM FEST

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Благодаря фестивалю вы сможете познать всю красоту науки»

В полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар-Нижнекамск» состоялось открытие образовательного фестиваля для школьников STEAM FEST. Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Мероприятие будет проходить в течение двух дней, записаться на него мог каждый желающий. В программе заявлены научно-популярные шоу, интерактивные занятия по математике, физике и химии, мастер-классы по программированию и экологии, экспериментальные квесты, лекции по профориентации и множество других активностей.

Поприветствовать участников фестиваля приехал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он в непринужденной обстановке пообщался со школьниками, провел небольшой опрос на тему «Что такое наука и почему так важно ее изучать?». Ребята наперебой тянули руки и высказывали свое мнение.

Поприветствовать участников фестиваля приехал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин

— Благодаря фестивалю вы сможете познать всю красоту науки. Только наука двигает нас вперед. Я знаю, что вы все любите сотовые телефоны, планшеты и компьютерные игры. Именно благодаря науке все это было придумано. Стив Джобс, который создал «Айфон», был одним из лучших изобретателей и ученым. Науку нужно знать, она открывает перед нами будущее. Спасибо большое СИБУРу за организацию такого праздника. Изучайте науку! — акцентировал Рамиль Муллин.

Как отметила в своем выступлении директор по организационному развитию «Нижнекамскнефтехима» Людмила Журавленко, цель проекта STEAM FEST — познакомить детей с миром науки, понятно и доступно объяснить природу многих явлений. И что еще немаловажно — помочь школьникам сориентироваться в мире профессий, которые сохранят свою актуальность через 5, 10 или даже через 25 лет.

Как отметила директор по организационному развитию «Нижнекамскнефтехима» Людмила Журавленко, цель проекта STEAM FEST — познакомить детей с миром науки

— Уже шесть лет наша компания проводит STEAM FEST для социального развития города. Фестиваль проходил во всех городах присутствия СИБУРа. В настоящее время в России требуются молодые, талантливые, амбициозные, любопытные ребята, любящие химию, математику и физику. Мы делаем такие фестивали, чтобы вы с детства понимали, что вам интересно, а чем бы вы не хотели заниматься. Может быть, после этого мероприятия вы определитесь с будущей профессией, — подчеркнула она.



В полный восторг ребят привело научно-популярное шоу, которое прошло на сцене актового зала. Двое ученых — химик и физик — выясняли, чья наука интересней и полезней. Ведущие показали, как сделать лампочку из соленого огурца и что такое химический источник света. Все секреты науки были раскрыты прямо на глазах удивленных детей.



— Это просто потрясающе. Никогда такого не видел. Шоу классное. Спасибо большое организаторам, — поделился впечатлениями ученик шестого класса Раиль Баймузаметов.



В полный восторг ребят привело научно-популярное шоу, которое прошло на сцене актового зала

«Эти дети — будущие профессионалы»

Организаторы STEAM FEST постарались сделать так, чтобы большинство фестивальных активностей были направлены на развитие у ребят инженерных и технических способностей, аналитического мышления, а также «мягких навыков», более известных как soft skills.

— Из названия STEAM FEST становится понятно, что мы привезли ребятам. STEAM — это аббревиатура, которая обозначает современный подход к образованию, объединяющий пять дисциплин в единую систему обучения. Science, technology, engineering, art, mathematics — наука, технологии, инженерия, искусство, математика. На этом фестивале ребята познают красоту этих научных дисциплин, зарядятся позитивом. Эти дети — будущие профессионалы, которые будут работать на продвинутых с научной точки зрения предприятиях. Для этого нужно быть специалистом высокого уровня, разбираться в науке, — подчеркнула один из организаторов фестиваля STEAM FEST Оксана Диордиева.

Большинство фестивальных активностей были направлены на развитие у ребят инженерных и технических способностей

Для юных нижнекамцев организаторы подготовили массу сюрпризов. Инженерный блок включил знания по конструированию космических ракет и катамаранов. Занятия помогли детям познакомиться с основами механики и аэродинамики. Под руководством опытного педагога-физика Кирилла Аникина школьники собрали, а потом запустили в воздух модель ракеты. Кроме этого, ребята сконструировали плавательное средство и запустили его в бассейне.

— На фестивале я проведу мастер-классы по созданию космической ракеты. Расскажу все тонкости ракетостроения. Сделаем ракету собственными руками. Подумаем о том, сможет ли она полететь с космос. Хочется, чтобы как можно больше ребят занималось инженерной деятельностью, — сказал ученый-физик, руководитель учебного центра «Аристотель» Кирилл Аникин.

О том, как химия может быть увлекательной и яркой, рассказала ученый, популяризатор науки Виктория Сергунова. Вместе с начинающими исследователями она провела серию необычных и захватывающих опытов, построенных вокруг сюжета «Случай в Сибирском экспрессе». Юные ученые провели несколько химических и физических реакций, изучили минералы и вещества.

Юные ученые провели несколько химических и физических реакций, изучили минералы и вещества

— Науку лучше познавать через интересные квесты, игровые формы. Мы с ребятами будем не просто учеными, а настоящими исследователями. Будем изучать химические процессы, проводить качественные реакции, сравнивать различные вещества. Красочность экспериментов поможет влюбиться в химию, — уверена Виктория Сергунова.



Не остались без внимания и любители математики. Их ждала открытая зона с оригами, головоломками, тенсегрити, пространственной стереометрией, «мостами Леонардо» и математическим лабиринтом. Отдельный мастер-класс был посвящен созданию трубогранников и головоломок.



— Я привез целый чемодан головоломок. Это увлекательные игрушки и мощный инструмент развития личности. На мастер-классах дети научатся не только решать уже известные головоломки, но и придумывать свои из того, что найдется, — поделился учитель технологии «Новой школы» Кирилл Гребнев.



На STEAM FEST записались около трех тысяч нижнекамцев

Сразу несколько мастер-классов организаторы подготовили для тех, кто хочет научиться программированию. На уроке «Занимательной экологии» школьников ждали не только беседы о том, что такое экология и почему про нее часто говорят «плохая», но и практические советы, как можно помочь ей хотя бы немного «исправиться».



Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Токен: Pb3XmBtzt6kXWzzm6PtLKokyU1RHemiQHeL6Mqp

Самые серьезные темы спикеры постарались объяснить детям с помощью необычных опытов. Так, с помощью сухого льда участники разберутся в механизме глобального потепления, проведут эксперименты с бумагой, чтобы понять, почему нужно беречь деревья, и даже немного поэкспериментируют с пластиком.



Помимо этого, дети и взрослые посетят интерактивные лекции, посвященные поискам ответов на самые разные вопросы о возможностях человеческого мозга и необычных научных открытиях. Можно ли имплантировать человеку несуществующие воспоминания? Как сделать хрупкое твердым, а невидимое — видимым? Любой ли шифр можно раскрыть? — эти и другие научные загадки заставят задуматься и позволят еще глубже окунуться в мир научных законов.



Всего на школьный фестиваль STEAM FEST записались около трех тысяч юных нижнекамцев.



Лилия Егорова, фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»