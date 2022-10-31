Казанскому цирку надо больше 150 миллионов рублей на татарское шоу

Фото: Максим Кокунин

Подводя итоги проведенной работы с момента своего назначения в мае этого года и по сегодняшний день, директор Казанского цирка Эльмира Булатова заявила, что в будущем планируется разработать собственную татарскую программу, подчеркивающую национальный колорит. Однако в настоящее время из-за финансовой невозможности и сложности постановки цирк сосредоточен на других, не менее интересных проектах, в том числе и совместных работах с артистами из других городов и даже стран. О перспективах на будущее и работе сейчас рассказала директор организации Эльмира Булатова.

Цирковая экономика

Говоря о предварительных итогах по сборам за проведенные программы с мая по ноябрь Булатова отметила, что цирк пока не имеет точной и полной финансовой отчетности.

— Об этом рано говорить, потому что прошло полгода. Когда я вступила на должность, договор на программу был заключен не мной, и я не имею права об этом говорить. Потом в цирке был отпуск, и мы начали с программы «Дыхание льда». Эта программа прошла по экономическим показателям неплохо. Порядка 60%, и для нас это уже неплохо. Потом были еще программы, но полноценную картину пока трудно сказать. Цирк показывает неплохие экономические результаты. Мы зарабатываем и зарабатываем достаточно для того, чтобы развиваться, — рассказала она.

Фото: Ринат Назметдинов

Билеты для льготников

По словам директора цирка, одним из его самых больших достижений является введение системы скидок. Имеющиеся льготы дополнились новыми, но вместе с этим стоимость билетов немного увеличилась.

— Сейчас цирк стал доступен абсолютно всем. Да, мы понимаем, что цены в цирке не самые низкие, но мы ввели эту систему. Это и для многодетных, это и для тех, у кого день рождения, и для пенсионеров, и для инвалидов. Все социально незащищенные слои населения могут посетить цирк со скидкой. Есть только такая небольшая особенность — то, что нужно приехать в цирк и предоставить документы, — сообщила директор.

Она уточнила, что для получения скидки необходимо предоставить необходимые документы, подтверждающие льготы. Кроме того, с 10 октября начали действовать меры поддержки детей мобилизованных казанцев, одна из которых это карта «Батыр».

— Стоимость билета идет от 700 до 1 800 рублей. И вот, например, на чек предоставляется скидка 20%.Пенсионерам также. По карте «Батыр» люди приходят бесплатно. А мы такое учреждение, куда по ним приходят больше всего. На прошлой неделе у нас было порядка 60 человек. Это бесплатное посещение, — сказала Булатова.

Фото: Максим Кокунин

Коллаборации с другими городами и странами

Говоря о совместных работах с артистами и организаторами из других городов и стран, Булатова отметила, что никаких особых условий они не имеют. Все представления проводятся с учетом их качества.

— Никаких особых условий нет. Если говорить об экономической стороне, то мы делаем так, чтобы для нас это было выгодно. Набор программ производим не из-за цены. Цена рождается потом. Самое главное — это качество. С белорусским цирком у нас сложились хорошие дружеские отношения, и мы надеемся дальше вместе работать. Мы готовы работать со всеми, потому что изначально мы смотрим на качество продукта, а потом уже садимся за стол переговоров и решаем экономические вопросы. Каких-то приоритетов в выборе партнеров у нас нет. Сейчас мы заключаем договор с цирком на Цветном бульваре. там тоже был выбор в пользу качества, потому что в Казани зритель очень капризный, — сообщила директор цирка.

Татарское шоу за 100 миллионов

Эльмира Булатова сделала анонс программы, которая будет представлена в будущем и станет одной из основных в деятельности Казнского цирка:

— Люди приезжают в Казань за татарским колоритом. Здесь красиво, вкусно, у нас такие сказки и легенды. Поэтому работа над таким шоу идет. Но планы немного сбились, ведь его презентация должна была быть в сентябре следующего года, и это отодвинулось на неопределенный срок. Но мы в любом случае это реализуем. У нас будут и песни, и народные танцы, и, естественно, не все люди любят такое слово — коллаборация. Но это шоу будет на основе татарского фольклера, музыки и костюмов. Шоу будет не таким масштабным, но будет постоянным и будет работать по два раза в неделю.

Фото: Артем Гафаров

Говоря о затратах на его реализацию, она отметила, что цирк не финансируется на постановочную деятельность и программы делаются за счет собственных средств.

— Отношения Министерства культуры к нам тоже меняется. Они готовы помогать, но пока мы справляемся с собственными силами. Чтобы сделать качественное шоу, нужно оснастить сцену технически. Без качественных экранов, проекторов этого не получится. А это очень дорого стоит — порядка 100 миллионов. Это сейчас пока нереально. Постановка может выйти порядка 50-60 млн. Это костюмы, авторская музыка, постановки. Постановочный процесс займет от одного до полутра года. Цирк частично сможет что-то сделать сам, но не все, — отметила Булатова.

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Максим Кокунин