В Татарстане на декабрь перенесли презентацию ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства

В Татарстане постановили внести изменения в план мероприятий по проведению в 2022-м Года цифровизации, соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.



Согласно документу, перенесли презентацию обновленного ресурса «Проверенный бизнес» для субъектов малого и среднего предпринимательства и контрольно-надзорных органов. Новый срок проведения — декабрь. До этого планировалось провести презентацию в ноябре.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе Татарстан выбрали пилотным регионом для реализации сервиса дистанционных проверок бизнеса. Технологию запускает Минцифры России совместно с Минэкономразвития.

Татарстан и еще 11 регионов в этом году завершили работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта в 2021-м. Опрос бизнеса на местах показал, что практически во всех субъектах доля положительных оценок превышает 90%.



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Маргарита Головатенко