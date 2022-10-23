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Дмитрий Чернышенко предложил организовать в регионах навигатор мер поддержки мобилизованных

11:09, 23.10.2022
Дмитрий Чернышенко предложил организовать в регионах навигатор мер поддержки мобилизованных
Фото: pfo.gov.ru

Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров обсудили реализацию мер поддержки граждан из регионов округа, призванных в рамках частичной мобилизации, и их семей, а также организацию информирования в регионах по этим вопросам.

Чернышенко предложил организовать на официальных информационных ресурсах в регионах навигатор мер поддержки для мобилизованных и их семей. Он пояснил, то это связано с тем, что не всегда граждане понимают, как получить поддержку.

Фото: realnoevremya.ru

— Для удобства мы предлагаем организовать на официальных информационных ресурсах субъектов навигатор мер поддержки. Отмечу, что запущенная для информирования по вопросам частичной мобилизации, горячая линия 122 работает в субъектах ПФО без сбоев, — отметил зампред правительства России.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к главам районов и городов и поручил им «взять под личный контроль семью каждого мобилизованного». Он подчеркнул, что главы городов и районой находятся «на переднем плане», и от их контакта с населением зависит многое.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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