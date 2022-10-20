Минцифры запустило маркетплейс российского ПО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минцифры России запустило портал Russoft.ru, на котором собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

Правообладателям для размещения своих продуктов на маркетплейсе нужно просто подать заявку на Госуслугах. Сейчас там «уже более 1000 решений», сообщают в Минцифры.

На страницах продуктов описаны их основные характеристики: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами и зарубежные аналоги, которые может заместить ПО.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Заказчик с помощью навигации по сайту может выбрать продукт по категории: средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие по отрасли применения: образование, промышленность, финансы и т. д.

В ближайшее время функционал площадки расширится — появятся рейтинги продуктов и возможность оставлять отзывы. Также в Минцифры сообщили, что принимают идеи по развитию маркетплейса от всех желающих.

Напомним, ведомство будет просить все регионы России создавать реестры стартапов, сотрудники которых будут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации.



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Илина Хакимова