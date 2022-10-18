Челнинские жилищники пожаловались на фирму-двойника

Навязывание под видом сотрудников УК работ по замене батарей

Челнинская управляющая компания «ПКФ «Жилкомсервис» пожаловалась в антимонопольную службу на пермскую компанию со схожим названием — ООО «Жилкомсервис» и Ко». Заявитель считает, что фирменное название их организации неправомерно использует фирма-конкурент, вводя тем самым в заблуждение население. По его мнению, на обслуживаемой им территории сотрудники чужой фирмы навязывают жильцам ремонтно-сантехнические работы.



Так, этой весной на входных группах подъездов многоквартирных домов на пр. М. Джалиля, 49 и 55 появились объявления от ООО «Жилкомсервис» и Ко», которое предлагало услуги по замене систем отопления, якобы в связи с многочисленными жалобами на низкую теплоотдачу старых чугунных батарей. Сотрудники этой фирмы заключали с жильцами дома договоры подряда на ремонт инженерно-коммунальных сетей.

Однако, как подчеркнула в своем заявлении УК, таких жалоб от жильцов в адрес «ПКФ «Жилкомсервис» не поступало. Вдобавок ко всему собственники квартир стали звонить в ее диспетчерскую службу с жалобами на то, что сторонние люди ходят в форме «Жилкомсервиса» и навязывают услуги по замене радиаторов отопления. Эти факты подтверждаются письменной заявкой и аудиозаписью разговоров, в которых жители домов, обслуживаемых ООО «ПКФ «Жилкомсервис», обращаются с претензиями.

Также УК заявила, что не навязывает услуги жильцам 411 домов, находящихся в зоне ее обслуживания, а выполняет работы по содержанию и ремонту инженерно-коммунальных сетей только по заявкам собственников или же по мере выявления повреждений при осмотрах. К тому же необходимый ремонт выполняется без заключения с собственником помещения отдельного договора подряда и по тарифам, утвержденным муниципальным органом. Основанием для этого служит договор, заключенный между управляющей компанией и каждым собственником жилья.

На дверях подъездов домов на пр. М. Джалиля, 49 и 55 появились объявления от ООО «Жилкомсервис» и Ко». Фото: domofoto.ru

Согласно Жилищному кодексу РФ, деятельность по управлению многоквартирными домами, в том числе и по содержанию инженерных коммуникаций, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, могут осуществлять только те лица, которые выбраны собственниками помещений и которые указаны в ч. 2 ст. 161 ЖК. Поэтому только «ПКФ «Жилкомсервис» имеет право и обязанность обслуживать такие дома, говорится в судебном определении.

В деятельности ООО «Жилкомсервис и Ко» из Пермского края выявлены признаки нарушения ФЗ «О защите конкуренции». Как считает комиссия, созданная для рассмотрения этого дела, нарушение антимонопольного законодательства выразилось в приобретении и использовании исключительных прав на фирменное наименование ООО «ПКФ «Жилкомсервис» из Набережных Челнов.

Схожесть в названиях ведет к смешению услуг и вводит в заблуждение потребителей

Изучив все материалы дела, комиссия установила, что обе фирмы — «Жилкомсервис» и Ко» и «ПКФ «Жилкомсервис» — ведут не только аналогичный вид деятельности, но и имеют сходное до степени смешения фирменное наименование. Плюс ко всему, по информации инспекторов, пермская фирма расклеивает на подъездах домов объявления со своим названием, сотрудники ходят на территории домов в форме с таким же наименованием и навязывают свои услуги жильцам, заключают с ними договоры подряда.

Фото: Илья Репин/ realnoevremya.ru

Все это в совокупности «вводит жителей домов в заблуждение относительно необходимости проведения работ по замене и ремонту инженерно-коммунальных сетей, стоимости работ и качества их выполнения ООО «ПКФ «Жилкомсервис», уверены в УФАС.

В ходе рассмотрения дела антимонопольная служба провела также сравнительный лингвистический анализ наименований обеих фирм и пришла к выводу о высокой степени сходства этих фирменных обозначений, которые ассоциируются друг с другом и схожи на фонетическом уровне. По мнению антимонопольщиков, именно составное слово «жилкомсервис» является ключевым элементом, который воспринимает потребитель и который при любой форме его использования идентифицирует челнинскую УК. Кроме того, эта же схожесть в наименованиях ведет к смешению услуг, переопределению спроса и вводит в заблуждение и потребителей услуг, и контрагентов.

Как говорится в определении, в соответствии со статьей 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом. При этом использование юрлицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юрлица или сходного с ним до степени смешения, не допускается. Кроме того, преимущество имеет та компания, которая первой была зарегистрирована в ЕГРЮЛ, получила средство индивидуализации и исключительное право на свое именование.

Кроме того, статья 14.4 закона «О защите конкуренции» устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, работ или услуг. Так что, по закону, нарушившей правила этой статьи компании придется сменить свое фирменное наименование, а также возместить правообладателю причиненные убытки. Под ними подразумевается не только упущенная выгода, но и ущерб его деловой репутации.

Таким образом, председатель комиссии УФАС по рассмотрению дела в отношении ООО «Жилкомсервис» и Ко» пришел к выводу, что использование пермяками фирменного наименования, сходного с названием челнинского «ПКФ «Жилкомсервис», указывают на нарушения ч. 1 ст. 14.4 закона «О защите конкуренции». На этом дело не завершится — следующее заседание комиссии назначено на первую декаду ноября. К этому сроку по требованию антимонопольного органа обе стороны конфликта должны представить ряд документов и материалов.

Фото: tatarstan.ru

Коммунальная махина против микропредприятия из двух человек

Управляющая организация — ООО «Производственно-коммерческая фирма «Жилкомсервис» была создана в 2005 году, ее основным видом деятельности является «управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», также имеются лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В составе ПКФ, согласно данным с официального сайта, пять жилищно-коммунальных организаций, которые занимаются обслуживанием более трети многоквартирных домов жилищного фонда автограда.

Генеральным директором УК является Андрей Павлов, численный состав работников — почти 60 человек. Учредителем с долей в 100% числится предпринимательница Татьяна Осадчая. В прошлом году выручка ПКФ выросла более чем на 15% и составила 85,6 тыс. рублей. Помимо жилого фонда, компания имеет договоры с медицинскими, образовательными и прочими организациями автограда. Общая сумма госконтрактов составляет почти 21,5 млн рублей

Что касается ООО «Жилкомсервис» и Ко», то оно было зарегистрировано в ЕГРЮЛ в сентябре 2020 года в д. Хмели Пермского края, а ее основным видом деятельности указана «Деятельность по комплексному обслуживанию помещений». Кроме того, у организации, согласно открытым источникам, нет действующих или приостановленных лицензий. Численный состав этого ООО — всего два человека.

Гендиректором микропредприятия и его учредителем со 100%-й долей является ИП Николай Мезенцев. Финансовыми показателями за 2021 год стали нулевая выручка и прибыль.

Ангелина Панченко