Александр Шадриков ответит на вопросы читателей в прямом эфире «Реального времени»
25 октября на вопросы редакции и читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Александр Валерьевич Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Тезисы к обсуждению:
- Близка ли татарстанцам тема бережного отношения к окружающей среде и какую роль в экопросвещении играют такие массовые мероприятия, как субботники, «Чистые игры» и т.п.?
- Насколько активны в вопросах сохранения и восстановления окружающей среды республики крупные компании и бизнес Татарстана и насколько эффективны реализуемые промышленниками республики экопрограммы?
- Юннаты XXI века — кто они, почему так важно возрождение этого общественного движения?
- Насколько чиста вода в наших водоемах и как меняется экологическая акваобстановка?
- Автомобили буквально все заполонили, но почему сейчас все меньше говорят о выхлопных газах? Что-то меняется в качестве топлива?
- Как выглядит Татарстан с точки зрения экологии на фоне других регионов страны?
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