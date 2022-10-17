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Александр Шадриков ответит на вопросы читателей в прямом эфире «Реального времени»

14:52, 17.10.2022
Александр Шадриков ответит на вопросы читателей в прямом эфире «Реального времени»

25 октября на вопросы редакции и читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Александр Валерьевич Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Тезисы к обсуждению:

  • Близка ли татарстанцам тема бережного отношения к окружающей среде и какую роль в экопросвещении играют такие массовые мероприятия, как субботники, «Чистые игры» и т.п.?
  • Насколько активны в вопросах сохранения и восстановления окружающей среды республики крупные компании и бизнес Татарстана и насколько эффективны реализуемые промышленниками республики экопрограммы?
  • Юннаты XXI века — кто они, почему так важно возрождение этого общественного движения?
  • Насколько чиста вода в наших водоемах и как меняется экологическая акваобстановка?
  • Автомобили буквально все заполонили, но почему сейчас все меньше говорят о выхлопных газах? Что-то меняется в качестве топлива?
  • Как выглядит Татарстан с точки зрения экологии на фоне других регионов страны?

Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставить комментарий к публикации.


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