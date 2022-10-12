В Польше и Сербии прокомментировали утечку на «Дружбе»

Причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала диверсия. Так считает вице-премьер Сербии Зоран Михайлович. По его мнению, происходящее — продолжение событий на «Северном потоке».

При этом уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что утечка могла произойти из-за случайного повреждения. Он отметил, что нет оснований полагать о диверсии.

Фото: transneft.ru

Во вторник вечером в Польше системы автоматизации PERN обнаружили разгерметизацию на одной из ниток нефтепровода «Дружба». Уточняется, что по нему топливо поступает в Германию. Причины аварии неизвестны.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева