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В Польше и Сербии прокомментировали утечку на «Дружбе»

13:01, 12.10.2022
В Польше и Сербии прокомментировали утечку на «Дружбе»
Фото: transneft.ru

Причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала диверсия. Так считает вице-премьер Сербии Зоран Михайлович. По его мнению, происходящее — продолжение событий на «Северном потоке».

При этом уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что утечка могла произойти из-за случайного повреждения. Он отметил, что нет оснований полагать о диверсии.

Фото: transneft.ru

Во вторник вечером в Польше системы автоматизации PERN обнаружили разгерметизацию на одной из ниток нефтепровода «Дружба». Уточняется, что по нему топливо поступает в Германию. Причины аварии неизвестны.

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Елизавета Пуншева
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