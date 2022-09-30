В Татарстане экс-директор компании предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на 22 млн рублей
Первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего экс-директора ООО «СпецМонтажИзоляция». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ).
По версии следствия, в 2017—2018 годах обвиняемый с целью уклонения от уплаты налогов включил заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 6 контрагентами в декларации и иные документы, которые затем передал в налоговую инспекцию.
Так бизнесмен уклонился уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 22,1 млн рублей.
Свою вину мужчина не признал, но частично возместил ущерб на сумму 10,6 млн рублей. Следствие наложило арест на имущество организации стоимостью 114,8 млн рублей.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
На этой неделе старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий сообщил, что в Татарстане вынесли приговор 46-летнему генеральному директору ООО «КазаньТрансЭкспедиция» — его признали виновным по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
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