В Татарстане экс-директор компании предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на 22 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего экс-директора ООО «СпецМонтажИзоляция». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в 2017—2018 годах обвиняемый с целью уклонения от уплаты налогов включил заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 6 контрагентами в декларации и иные документы, которые затем передал в налоговую инспекцию.

Так бизнесмен уклонился уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 22,1 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою вину мужчина не признал, но частично возместил ущерб на сумму 10,6 млн рублей. Следствие наложило арест на имущество организации стоимостью 114,8 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

На этой неделе старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий сообщил, что в Татарстане вынесли приговор 46-летнему генеральному директору ООО «КазаньТрансЭкспедиция» — его признали виновным по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

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Татьяна Леухина