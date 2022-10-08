В казанском поселке Юдино ведутся работы на проезжей части

В казанском поселке Юдино ведутся временные работы на проезжей части, их проводит МУП «Водоканал».



Выполняются работы по перекладке аварийного участка по улице Красикова, 8.

— В связи с погодными условиями выполнено временное благоустройство места разрытия на проезжей части. Окончательное благоустройство будет выполнено в срок до 11 октября, — сообщили в «Водоканале».

В конце сентября в Московском районе Казани на сетях «Водоканала» по адресу ул. Ш. Усманова произошла авария, в связи с чем отключили воду в некоторых домах.

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Маргарита Головатенко