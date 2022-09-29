В домах Московского района Казани из-за аварии на сетях «Водоканала» отключили воду

В Московском районе Казани на сетях МУП «Водоканал» по адресу ул. Ш. Усманова произошла авария, в связи с чем отключили воду в некоторых домах.

Воды сейчас нет по адресам:

ул. Ш. Усманова, 20, 22, 24, 26, 28;



ул. Восход, 11.

Сроки окончания работ не называются, обозначено лишь, что воды в домах не будет «до окончания ремонтных работ».

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре из-за очередной аварии на сетях МУП «Водоканал» дом №28б по ул. Гагарина был без воды трое суток. Тогда же без воды также остались дома по ул. Академика Королева, 8, 19, по ул. Декабристов, 178а и проспекту Ибрагимова, 12.



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Маргарита Головатенко