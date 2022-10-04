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В Совфеде предложили запретить импорт мяса в Россию

17:50, 04.10.2022 1
В Совфеде предложили запретить импорт мяса в Россию
Фото: realnoevremya.ru

Следует запретить импорт мяса в Россию и создать дополнительный госрезерв мясных консервов — это позволит поддержать отрасль и убрать с рынка «излишки» сырья, считает сенатор Евгений Савченко, представляющий в СФ Белгородскую область.

— Что это даст — во-первых, мы создадим стратегический продовольственный запас, крайне необходимый в нынешней обстановке. Во-вторых, избыточное производство мяса птицы и свинины, а это около 1 млн тонн, в условиях внешних ограничений найдет надежный внутренний сбыт. В-третьих, заработают на полную мощность предприятия по производству консервированной продукции.

Фото: realnoevremya.ru

Савченко также назвал четвертую причину — создание эффективного антиинфляционного интервенционного инструмента для регулирования цен на рынке мясной продукции, сообщает «Интерфакс».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:28
    Про какие излишки сырья говорит этот господин? Давно колбасу и сосиски не покупал. В них их мяса только шкурки свиные, куриное мясо крупной обвалки, нитриты и запах мяса.
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