Ирландия рассмотрит возможность выдачи виз россиянам, не желающим служить в рядах ВС

Власти Ирландии рассмотрят возможность выдачи виз россиянам, не желающим служить после новостей о частичной мобилизации. Об этом заявил премьер-министр республики Михол Мартин в беседе с журналистами после выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он уточнил, что Ирландия традиционно внимательно изучает заявки на получение убежища от лиц, спасающихся от военных действий.

Фото: wikipedia.org/SteuveFE. Flickr

— Мы никогда не отказывали людям, бегущим по моральным причинам или из-за преследования. Например, мы позволили въехать ряду журналистов и ученых из Афганистана в связи с занятой ими позицией по отношению к «Талибан»*, — приводит слова Мартина онлайн-издание Journal.

Сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит выдавать россиянам шенгенские визы, в том числе многократные.

*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



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Татьяна Леухина