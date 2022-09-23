В Казани образовались 7-балльные пробки
Вечером в пятницу в Казани образовались 7-балльные пробки. Заторы наблюдаются на улицах Академика Арбузова, Николая Ершова, Туфана Миннуллина и Лево-Булачной, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено также на улицах Пушкина, Карла Макса, Вишневского, Гвардейской. «Стоят» участки дорог на улицах Родины, Комиссара Габишева, Московской, Ташаяк, Театральной.
Пробки наблюдаются также на проспекте Победы и Мамадышском тракте. Затруднено движение на улицах Петра Витера, Максимова, Маршала Чуйкова, Копылова и Воровского.
Сегодня утром в столице Татарстана образовалась большая пробка на ул. Нурсултана Назарбаева. Она растянулась на 1,1 км.
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