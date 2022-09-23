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На улице Нурсултана Назарбаева в Казани вновь образовалась сильная пробка

09:42, 23.09.2022 2
На улице Нурсултана Назарбаева в Казани вновь образовалась сильная пробка
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утром 23 сентября в Казани образовалась большая пробка на ул. Нурсултана Назарбаева. Она растянулась на 1,1 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено по направлению в сторону озера Кабан. Пробка начинается от станции метро «Суконная слобода» и заканчивается у здания №78а корп. 1 по ул. Хади Такташа.

В целом ситуация на дорогах Казани по состоянию на 09.42 оценивается в 3 балла. Пробки наблюдаются также на ул. Хади Такташа, Габдуллы Тукая, Туфана Миннуллина и некоторых других.

Заторы на улицах Туфана Миннуллина и Нурсултана Назарбаева в Казани наблюдались и утром 22 сентября. Движение было затруднено также на ул. Пушкина, Карла Маркса, Павлюхина, а также в Щербаковском переулке.

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Татьяна Демина
АвтоПроисшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:25
    это естественный процесс, чем шире магистраль тем больше пробка, тем сложнее она рассасывается. но сие местным градостроителям неведомо и они упорно продолжают насыщать город магистралями
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  • Анонимно 11:02
    Улице давно пора вернуть красивейшее название Эсперанто. И не будет пробок. В Казахстане уже давно все сделали. И в будущем надо прекратить этот подхалимаж,надо жить своей жизнью.
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