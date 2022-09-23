На улице Нурсултана Назарбаева в Казани вновь образовалась сильная пробка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утром 23 сентября в Казани образовалась большая пробка на ул. Нурсултана Назарбаева. Она растянулась на 1,1 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено по направлению в сторону озера Кабан. Пробка начинается от станции метро «Суконная слобода» и заканчивается у здания №78а корп. 1 по ул. Хади Такташа.

В целом ситуация на дорогах Казани по состоянию на 09.42 оценивается в 3 балла. Пробки наблюдаются также на ул. Хади Такташа, Габдуллы Тукая, Туфана Миннуллина и некоторых других.

Заторы на улицах Туфана Миннуллина и Нурсултана Назарбаева в Казани наблюдались и утром 22 сентября. Движение было затруднено также на ул. Пушкина, Карла Маркса, Павлюхина, а также в Щербаковском переулке.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина