В Татарстане осудили двух местных жителей, пойманных с крупной партией наркотиков

Прокуратура Верхнеуслонского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух уроженцев Азнакаево в возрасте 22 и 25 лет, пойманных с крупной партией синтетических наркотиков. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Установлено, что 12 января 2022 года на стационарном посту «Малиновка» на 777 км автодороги М-7 «Волга» сотрудники ДПС остановили автомобиль с фигурантами. В ходе досмотра машины полицейские обнаружили и изъяли синтетический наркотик массой 198,1 грамма, который подсудимые ранее незаконно приобрели с целью дальнейшего сбыта.

Свою вину мужчины полностью признали. Суд назначил им по 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в июне прокуратура Пестречинского района Татарстана также поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Нижегородской области, пойманного в прошлом году с крупной партией наркотиков.

Установлено, что 13 декабря 2021 года в Твери подсудимый забрал из тайника-закладки партию синтетических наркотиков и на арендованном автомобиле направился в Набережные Челны. Мужчину остановили на федеральной трассе М-7 «Волга» в Пестречинском районе сотрудники ДПС. Правоохранители обнаружили в салоне 957,24 грамма наркотиков.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



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Максим Кокунин