В Казани врачи вылечили жительницу Тюмени с тяжелой формой энцефалита

Жительницу Тюмени с тяжелой формой энцефалита вылечили казанские врачи, сообщили в Горздраве.

Клещ укусил девушку в начале июля. В Тюменской области ей вкололи иммуноглобулин и прописали антибиотики. Позже выяснилось, что клещ был энцефалитным. У девушки поднялась температура, ей поставили диагноз — тяжелая форма энцефалита, о нем пациентка узнала, будучи в командировке в Казани.

В реанимацию РКИБ имени профессора А.Ф. Агафонова жительница Тюмени поступила уже в крайне тяжелом состоянии — ее состояние ухудшилось, появились судороги, развился паралич мышц конечностей, пациентка впала в кому, была подключена к аппарату ИВЛ.

Инфекционисты провели комплексную терапию клещевого энцефалита, а чтобы подобрать наиболее подходящее лечение, консультировались с Национальным медицинским исследовательским центром фтизиопульмунологии и инфекционных заболеваний по телемедицине.

Прогнозы были крайне неблагоприятными, однако благодаря командной работе врачей девушка пришла в сознание, ее состояние стабилизировалось. Жительницу Тюмени перевели на реабилитацию в Городскую клиническую больницу №7.

Фото: realnoevremya.ru

В конце августа сообщалось, что с начала эпидемического сезона в больницы Татарстана по поводу укусов клещей обратились 8 084 человека, что в 1,6 раза выше показателя прошлого года и в 1,3 раза выше среднемноголетнего уровня.



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Маргарита Головатенко